Fidel Kuri revela el convenio que le ofreció la FMF para salir de la cárcel

En una entrevista el pasado mes de mayo en exclusiva con David Faitelson, de ESPN, el ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, reveló un supuesto acuerdo que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le ofreció para salir de la cárcel, donde enfrentaba cargos por fraude.

Fidel Kuri denunció no haber recibido ingresos por la venta de jugadores de su equipo, pues la totalidad del dinero terminó en manos de líderes de la FMF.

Según sus declaraciones, la federación le propuso un convenio: aceptar y firmar una deuda ficticia con ellos para generar presión, a cambio de liberarlo en un plazo de 24 horas.

Posteriormente, le ofrecieron a Fidel Kuri la posibilidad de pagar la supuesta deuda "como quisiera".

El empresario veracruzano se negó a aceptar la propuesta, alegando que no les debe nada y que fue víctima de un secuestro, lo cual resultó en su encarcelamiento.

A QUIÉNES CULPÓ FIDEL KURI DE SU SITUACIÓN

Durante la entrevista, Fidel Kuri señaló a figuras prominentes del fútbol mexicano, incluyendo a Alejandro Irarragorri, de Grupo Orlegi y al expresidente de la liga, Enrique Bonilla, como responsables de su situación.

A pesar de los problemas legales que enfrenta en el ámbito futbolístico, expresó su deseo de regresar el fútbol de primera división a Veracruz.

“Me lo robaron, me secuestraron mi franquicia. Además, no es de los Tiburones, es de los Reboceros de La Piedad. Que me investiguen dónde están las tres franquicias que, según, vendieron de los Tiburones Rojos del Veracruz, como la que apareció ahorita en Tampico, ¿qué hacen con ellas? La mía es de Reboceros de La Piedad, llegó sin deudas”, comentó.