Fidel Kuri podría volver a Veracruz a reclamar el estadio 'Pirata' Fuente: abogado

Ya sin llevar el brazalete de geolocalización tras salir de prisión, mismo que le retiraron el pasado 10 de febrero, en cualquier momento Fidel Kuri Grajales podría aparecer en Veracruz y reclamar la restitución de la posesión del estadio Luis "Pirata" de la Fuente.

El pasado 13 de febrero, se anunció que han iniciado los trabajos de reconstrucción del inmueble ubicado en el fraccionamiento Virginia, por parte del gobierno del Estado, aunque éste último no siguió los lineamientos legales que debía para retomar la propiedad del estadio.

"Se le quitó el estadio sin un juicio previo, si Fidel dice ´vengo a recuperar´, va a ganar, y le dirán, ´ahí está el estadio´, entonces, el Estado le va a demandar la desocupación, y va a perder.

"(Lo anterior) es algo que debieron haber hecho desde un principio", explicó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, "el gobierno tuvo que haber demandado el incumplimiento del contrato de comodato en su cláusula quinta.

"Fidel Kuri nunca ha dicho el ´estadio es mío´, dice ´tengo la posesión que ustedes me dieron, tengo un contrato´, ya no tengo argumentos para mantener el estadio, porque ya no tengo equipo de Primera División, pero tengo un contrato que todavía me autoriza", manifestó.

El abogado veracruzano dijo que no era en automático que al no cumplir una de las cláusulas el gobierno del Estado podía retomar la posesión del inmueble, sino que debe ser un juez el que sentencie que ya lo perdió y reintegrarlo al estado.

El empresario y político orizabeño Fidel Kuri Grajales, ex propietario de los desaparecidos Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga MX, recién fue liberado del brazalete de geolocalización tras salir de prisión y que le impedía salir del Estado de México, ahora, en cualquier momento podría reaparecer en Veracruz y demandar sus derechos.

No se hicieron las cosas bien

Mundo Arriasa criticó el hecho de que el gobierno del estado de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, no ha realizado las gestiones legales adecuadas para retomar el estadio Luis "Pirata" de la Fuente, en el litigio que tiene con Fidel Kuri Grajales.

Recordó que fue el Congreso del Estado quien dio en comodato, en cesión por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el inmueble del fraccionamiento Virginia y las instalaciones del CAR, bajo la condición de que, "siempre y cuando mantenga un equipo de futbol en Primera División".

"Resulta que bajo ese argumento, el gobierno le quita el estadio porque le dice ´ya no tienes equipo en Primera División, y por lo tanto yo recupero el estadio, eso sí será así, pero bajo un procedimiento legal.

El gobierno tuvo que haber demandado el incumplimiento del contrato y solicitar la devolución del estadio, y que sea un juez el que diga que efectivamente, dándole la garantía de audiencia y legalidad a Fidel Kuri", reiteró.

Señaló que al haber entablado un juicio, no le dieron el derecho que marca el Artículo 14 de la Constitución, de audiencia y legalidad, es decir, que se defienda, al final, habrá un fallo que tiene que ser de un juez, no de alguien que no tiene la investidura jurisdiccional.

"Esto es, señalar ´Juez te vengo a decir que yo, Estado, soy el dueño, que Fidel (Kuri Grajales) ya no tiene equipo en Primera División, por lo tanto hay incumplimiento de la cláusula quinta y por lo tanto el estadio debe pasar a mis manos nuevamente.

"Fidel debe contestar y aportar pruebas, que no tiene mucho que aportar, porque es obvio que ya no tiene equipo, y un juez determinar y decir: entréguese el estadio a su legítimo propietario, en este caso, el Estado", reiteró.

Apuntó que al no llevar el Estado el caso por la vía legal, es obvio que hay una violación a los derechos de Fidel Kuri y lo que va a pasar, es que el también político y empresario orizabeño, peleará la posesión del estadio.

"Y va a ganar el estadio, porque se lo tienen que devolver, y después el Estado va a demandarle lo que debió haber hecho desde un inicio, es decir, no ser tan arbitrario como para decir yo soy el dueño", subrayó.

Mundo Arriasa estableció que bajo ese tenor, si no lo entregara Kuri Grajales y cayera en desacato, entonces sí, el Estado puede usar la fuerza pública, porque ya hay una resolución de un juez, que la sentencia se tiene que ejecutar sí o sí. Seguido el proceso por todas sus partes.

"El estado debe haberle demandado, porque en este momento no tiene equipo y hay incumplimiento de ese contrato. No hay materia para seguir manteniendo el estadio en su posesión, al estar violentando la cláusula quinta.

"El único argumento de Fidel Kuri, sería que ya solicitó a la Federación Mexicana de Futbol le restituyan su franquicia, y ya en caso de recuperarla, algo muy complicado, entonces, ya habría otro escenario a discutir", apostilló.