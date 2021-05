Fernando Cid Torres brilló en el Nacional de Ciclismo

El ciclista Fernando Cid Torres de Minatitlán, tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Juvenil Categorías "A" y "B" 2021 y la "3a. Fase de la Copa Federación de Ruta para la Juvenil "C", Sub 23 y Élite, clasificatorios para los Nacionales CONADE 2021.

De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Ciclismo Formativo y Recreativo del Estado de Veracruz se logró conocer que por parte de la entidad veracruzana asistieron además del minatitleco Fernando Cid Torres en la categoría Juvenil "B", ciclistas de la talla de Ian Colorado López en la categoría Juvenil "A".

Víctor Miguel Pérez Vargas en la Juvenil "B", Lourdes Anais Hernández Rosas en la Juvenil "C", Anselmo Barrios Tapia en la Juvenil "C", Víctor Eduardo Uribe Cortés en la Juvenil "C", Bryan Kristoff Solano Utrera en la Juvenil "C" y David Azahel Hernández Rosas en la categoría Sub 23.

