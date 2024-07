Luchando hasta el final, Fátima Herrera avanza a 8vos en boxeo femenil de París 2024

La presencia mexicana en los Juegos Olímpicos 2024 continúa vigente, y entre las actuaciones destacadas del domingo se encuentra la boxeadora mexicana Fátima Herrera, quien debutó en la categoría de 50 kilogramos siendo más fuerte que Laura Fuertes Fernández, boxeadora española, para avanzar a la siguiente ronda.

Originaria de San Luis Potosí, Fátima logró su puesto en la cita veraniega celebrada en la capital francesa tras ser campeona del Torneo de Clasificación Mundial de Boxeo 2024 disputado en Tailandia.

"Se escucha todo completamente, los gritos, el apoyo de los mexicanos, es la primera vez que en una pelea hay mucha gente, me sentí muy feliz, muy contenta, no me dio nervios, al contrario, me dio mucha energía escuchar ese apoyo que nos dan a los mexicanos".