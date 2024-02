Exatlón México: Las fuertes declaraciones de Ana Lago sobre Lizli Patiño

En una reciente entrevista Ana Lago, exparticipante de Exatlón México, reveló detalles sobre el accidente que sufrió Lizli Patiño durante una prueba, el cual provocó que tuviera que dejar la competencia.

La exintegrante del equipo azul culpaba a su rival del equipo rojo por el incidente que le provocó una grave lesión en el brazo; tras reconocer que todo fue un accidente, lamentó la forma grosera en que su contrincante se comportó.

Las fuertes declaraciones de Ana Lago sobre Lizli Patiño

Fue en el podcast De lo que UNO se entera donde Ana Lago afirmó que en ningún momento se dio cuenta del incidente de Lizli hasta que ella gritó que ´le había roto el brazo´, a lo que ella no prestó mucha importancia hasta darse cuenta que sus rivales azules la culpaban del incidente.

Mati Álvarez fue quien tuvo que tranquilizar a Ana Lago, que comenzaba a molestarse por los dichos del equipo azul, aunque reconoció que sí llegó a pensar que pudo haber tenido algo que ver con la lesión de su rival aunque fuera de forma circunstancial.

Fue tras ver los videos de producción que al fin supo que todo fue un accidente, lo que la llevó a acudir a la enfermería donde estaba Lizli Patiño para preguntarle cómo se encontraba; "le pregunto ´¿cómo estás?, ¿cómo está tu brazo?´; yo soy atleta, yo he sufrido lesiones".

"Entonces, cuando yo le hago esta pregunta, y aquí es 100 por ciento y no es para tirar ´hate´, lo primero que hace es verme a los ojos y voltearme la cara", reveló Ana Lago.

En ese momento, Ana Lago decidió marcar límites con Lizli; desde entonces, algunas personas de la producción le comentaban que la competidora azul seguía insistiendo en que ella la lastimó.

Tras salir de la competencia, Lago se enteró que tanto la misma Lizli Patiño como toda su familia se burlaban de ella cada que tenían oportunidad, además de hacer comentarios sobre su cuerpo.

"No tienes que juzgar a las personas ni por su aspecto ni por nada", dijo Ana Lago; "independientemente de quien seas, si te metes con el cuerpo ajeno para mí no eres buena persona porque no tienes valores ni educación".

"Lo más sano fue bloquear a la persona para no caer en el juego", reveló Ana Lago, que no descarta la posibilidad de hablar del tema con Lizli Patiño si en un futuro ella decide acercarse, reiterando que lo ocurrido en Exatlón México solo fue un accidente.