Exatlón México 2025: Pato Araujo rompe el silencio tras su eliminación

La competencia más extrema de la televisión mexicana, Exatlón México 2025, ha dado un giro inesperado con la eliminación de uno de sus atletas más icónicos: Pato Araujo. El exfutbolista y líder del equipo rojo tuvo que despedirse de las arenas luego de una reñida batalla, dejando un vacío en sus seguidores y compañeros y esto dijo.

Horas después de su eliminación, Pato Araujo decidió romper el silencio y compartir sus sentimientos a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, expresó su gratitud hacia los fanáticos que lo apoyaron durante la temporada:

"Ha sido un viaje increíble, lleno de aprendizajes y emociones. Me voy con la cabeza en alto, sabiendo que lo di todo en cada circuito. Gracias a todos los que me alentaron, los que me enviaron mensajes de apoyo y los que me acompañaron en este reto. Ustedes son mi verdadera fuerza."