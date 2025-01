Exatlón México 2025: Este es la participante que podría salir por lesión

La intensidad de los circuitos en Exatlón México ha cobrado una nueva víctima. Durante la octava temporada del reality, marcada por lesiones y momentos dramáticos, Paulette Gallardo, integrante del equipo rojo, quedó fuera tras un desafortunado accidente. Este giro inesperado no solo afecta a su equipo, sino que también desató controversias en redes sociales.

El accidente que cambió el rumbo de Paulette

En el episodio del lunes 6 de enero, un golpe en la nariz dejó a Paulette fuera de la competencia. Durante una prueba, Evelyn Guijarro, del equipo azul, lanzó un aro que accidentalmente impactó el rostro de Paulette.

Aunque se trató de un incidente sin intención, las consecuencias fueron devastadoras: Paulette, considerada una de las favoritas para el título, vio truncado su sueño.

"La lesión fue inevitable, y aunque Evelyn no buscaba causar daño, las críticas no tardaron en llegar"

Señalaron insiders. Incluso, Mati Álvarez, colega de Evelyn, salió en su defensa, argumentando que fue un accidente fortuito.

El reemplazo: Jazmín Hernández entra al ruedo

Para llenar el vacío en el equipo rojo, la producción de Exatlón México reclutó a Jazmín Hernández, atleta con experiencia en ediciones pasadas.

Sin embargo, las primeras impresiones de los fanáticos no han sido alentadoras. Según filtraciones, Jazmín no ha logrado adaptarse al ritmo de la competencia, y su llegada no ha tenido el impacto positivo esperado.

Exatlón México

¿Un golpe al equipo rojo?

Desde la salida de Paulette, el equipo rojo parece perder fuerza. Las críticas se intensifican mientras los fanáticos cuestionan si la llegada de Jazmín será suficiente para cambiar el rumbo.

¿Será este el inicio de un declive para el equipo rojo o encontrarán la manera de sobreponerse a esta dura prueba? Solo el tiempo lo dirá.