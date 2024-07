Eurocopa 2024: Pronóstico Países Bajos vs Inglaterra; ¿quién es el favorito?

Quedó definido el primer finalista de la Eurocopa 2024: España ya espera rival, el cual saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de Países Bajos e Inglaterra, escuadras que sueñan ya desde hace tiempo con trascender en estos niveles.

Los británicos buscan llegar por segunda vez consecutiva a una final de la Euro, mientras que la naranja mecánica espera ganar su segundo título, luego que se ha quedado en el camino en cuatro ocasiones más.

Y como los números suelen dar un panorama más claro en estas instancias, eso es lo que han dejado los enfrentamientos previos entre ambas escuadras, así como el camino que han recorrido en la Eurocopa 2024.

