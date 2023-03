Esperan volver al Kartódromo la cuna del kartismo en Veracruz

Bien dicen que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar.

Gabriel Uribesalgo Croda y Ricardo Cué Isoba son ejemplo de ello y lo confirma su experiencia y el camino lleno de éxitos que han tenido en el deporte motor, específicamente en el kartismo.

Y es que para Uribesalgo, la edición pasada del Race Week 2023 en el Kartódromo Veracruz, fue el inicio de algo que no va a detenerse.

Se busca confirmar a Veracruz como la cuna del kartismo y el kartódromo, va por buen camino al ser el único, actualmente, de la zona sureste del País.

Inicios

Gabriel Uribesalgo Croda comenzó con sus aventuras al volante deportivo a temprana edad, aunque luego tuvo que poner una pausa para atender obligaciones y deberes escolares y académicos.

"Empecé muy chavito, desde los 9-10 años, recorrí todas las categorías y como a los 16 o 17 años dejé de correr para atender estudios y otras cosas, pero fue en 2022 cuando retomé el kartismo con la invitación de unos amigos" recordó.

"Cuando le puse pausa a esta pasión, estaba alcanzando un nivel alto, me dediqué a otras cosas, estudiar, trabajar como voluntario en el Acuario y fue que unos amigos (que están corriendo) me invitaron el año pasado.

"Les dije que si me conseguían un carro, lo haría; lo consiguieron y gané esa carrera en ese fin de semana" afirmó el piloto.

Actualmente, junto con otros tres pilotos, forma parte del equipo VIOR Rácing Team; se trata de Ricardo Cué, Gerardo Peláez y Pedro Canabal además de otros cuatro miembros mecánicos y un elemento de staff.

Cué

Para Ricardo Cué Isoba, también piloto de VIOR Rácing Team, todo se fue dando como un hobbie, sin embargo, también le llegó el llamado al kartismo vía amistad.

"Yo nunca corrí como Gabriel; mi familia y entorno influyeron para que no practicara de forma profesional, sin embargo lo hacía como hobbie, el año pasado Gabriel me invitó, corrí con un motor chico Honda y fui parte de ese equipo que logró el campeonato el año pasado" aseguró.

Kartódromo

El kartódromo Veracruz fue la sede el fin de semana pasado de la edición Race Week 2023 donde participaron varios pilotos y hubo una gran respuesta de la gente que pudo observar y deleitarse con la adrenalina que genera este deporte motor.

"Este año apenas tomamos la iniciativa de rentar el kartódromo, invertimos para que estuviera en condiciones" dijo Uribesalgo.

"La verdad, viéndolo como piloto y organizador, vi contras y áreas de oportunidad en cuestión de logística, pero de lo mejor es que fue bastante gente y pudimos ser testigos de grandes sorpresas en ese domingo.

"Hay un chavo llamado César Barradas que ahorita está corriendo en Chile y que es un interesante talento mexicano con apenas 6 años y corre en la categoría Kart 60 y ve actividad en todos los Nacionales.

"Ahora está en gira por Sudamérica pero apenas vuelva, nos podrá acompañar a realizar unas careras fuera del estado" acotó.

Recordó que para ser la primera carrera en la citada sede, hubo una buena respuesta al contar con 40 pilotos en total oriundos de Xalapa, Coatepec, Puebla, Coatzacoalcos, que ya están en contacto con ellos, para repetir la experiencia y que haya más afluencia y constancia en este tipo de eventos.

Varias sorpresas

Entre las amenas realidades que hubo en el Race Week, recordó la presencia del piloto Gerardo Sanz, homenajeado en el marco del evento, al igual que su hija, la también piloto veracruzana Laura Sanz.

Además de que hubo la categoría femenil, aunque no es profesional, sí hay una gran rivalidad.

"La categoría femenil es como exhibición; son novias o esposas de los pilotos; no son profesionales pero no quiere decir que no haya "pique" o que no haya compromiso y competencia de alto nivel; le echan muchas ganas y ya entienden lo que es correr en una pista".

Además, uno de los pilotos, el más joven, dio una sorpresa amena en esa jornada; se trata del también piloto Canabal de la VIOR Rácing Team.

"Canabal tiene 12 años, él corrió categoría Honda el año pasado y este 2023, por su edad, está con incertidumbre para ver en donde podría correr; se habló con sus papás para que ya lo hiciera con los grandes, me pidieron que lo coucheara y fue segundo lugar de la B".

Planes

Después de esta experiencia, el siguiente evento será en mayo con un serial de ocho carreras, aunque son 10 a 12 carreras en lo que son los Nacionales en lugares como Monterrey, Querétaro o Guadalajara.

"Para el kartódromo Veracruz, son ocho carreras durante el 2023, la siguiente será a principios de mayo, en total faltan siete en este lugar".

La calidad sobra y los planes para Gabriel Uribesalgo son más que algo lejano, es algo totalmente alcanzable.

"Quien tenga más constancia, es el que se va a llevar la gloria y varios jóvenes que están corriendo, tienen mucho que dar y lo demostrarán. La idea es que el kartódromo sea la cuna del deporte motor en Veracruz" sentenció.

"Este año por cuestiones de tiempo no pudimos entrar a Nacionales, la idea es que en 2024, traigamos una fecha del Campeonato Nacional donde vengan 200 pilotos; sabemos que hay que hacer modificaciones para ser sede nacional, pero este plan es alcanzable" aseguró.

También dijo que este año se espera recibir la mayor cantidad de pilotos locales, estatales e incluso regionales y para el siguiente año, ver el tema nacional.

"En el sureste no hay kartódromos, viene gente de Villahermosa o Campeche para correr y se van; actualmente Veracruz tiene el único kartodromo funcional del Sureste, apenas se está dando a conocer y conforme pasen las semanas, la gente irá conociendo más la casa del kartismo en el Puerto.

"Hay que aprovechar la euforia que hay actualmente por la Fórmula Uno con todo y ´Checo´ Pérez, para llamar la atención de los jóvenes.

El tema de la escuelita siempre ha estado ahí, lo estamos haciendo formal, durante los Nacionales donde estoy viajando y es donde busco y consigo información y absorbo conocimientos para impulsar a los veracruzanos jóvenes" dijo.

"No es solo dar vueltas en el carrito, es disciplina, es constancia y seriedad, apenas se están haciendo un programa para ver qué ciudades estarían interesados, qué tipo de gente, edades, días, aunque podrían ser de viernes a domingo, pero está más cerca que nunca este plan de escuelita para jóvenes amantes de los karts".

Sobre la F1

Para ambos pilotos, la actualidad de la Fórmula Uno presenta grandes realidades ejemplos de constancia y de trabajar con mucha disciplina.

Lo que tiene el ´Checo´ Pérez y lo que le falta a muchos, es la madurez y experiencia, lleva 12 años en la F1, sigue instrucciones, trabaja en equipo y ahí están los resultados" dijo Uribesalgo.

En este deporte reina del automovilismo, Ricardo Cuá también tiene a sus ejemplos a seguir.

"Para mí es Michael Schumacher, fue campeón mundial de gokarts, ha sido el mejor que he visto.

Después de él, es el español Fernando Alonso quien lleva 22 años corriendo en un deporte donde solo corren 22 personas en todo el mundo" y no es solo por patrocinios, sino por talento, disciplina y constancia" dijo Cué Isoba.

No es sencillo

Ricardo Isué hace énfasis de que, como cualquier deporte, exige alto rendimiento, gran condición física y constancia.

"Debes tener un entrenador especial, realizar ejercicios específicos de brazos, abdomen, resistencia aerodinámica, ya que estás sentado con capucha, casco, guantes, debajo del sol.

El coche no tiene dirección hidráulica, estas pegado al psso porque no hay amortiguadores; es decir, debes tener fuerza en cada parte del cuerpo; los pilotos son atletas, son gente que tiene condicion y masa corporal importante.

"Debes estar bien preparado, concentrado, grandes reflejos, medir bien limites, disciplina, estar bien descansado antes de una carrera, son muchas cosas que la gente no ve, es un deporte que tiene su demanda, exigencia, entrenamiento y ejercicios" sentenció Ricardo Cué.

Mientras que Gabriel Uribesalgo comparte la complejidad que dijo su colega y coequipero.

"Después de una carrera, terminé con un desgarre en el músculo por el golpeteo y rebote en el carro, estuve en terapia y rehabilitación diaria y con ejercicio para estar a tope para el Nacional, no es tan fácil como se ve en la tele" dijo.

Estilo de vida

Uribesalgo Croda trata de compaginar y compartir la pasión y adrenalina del deporte y la convivencia y unión familiar.

"Me gusta el deporte motor en general, kartismo o el rally, los karts son la cuna de la Fórmula Uno, sin embargo, la preparación asemeja a una F1 en chiquito, es lo más similar, por eso los karts son un éxito, todos los pilotos de F1 han sido campeones de karts.

"Mi hija tiene 3 años, y me acompaña a las carreras" recordó "tiene un carrito con motor y me gustaría que creciera viendo al entorno en el que se mueve su papá como algo normal, alejándola de lo que son videojuegos y otros distractores.

Se viste de ´Checo´ Pérez, ve a otros niños como ella con ese gusto por el deporte.

"Quiero que para ella, sea algo normal que los domingos sean día de carrera, con apoyo de mi esposa y que podamos compaginar mi pasión por este deporte con mi familia" finalizó.