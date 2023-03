Es el líder que buscábamos: Diego Cocca

Diego Cocca se quedó a platicar con Henry Martín, delantero del América, después del entrenamiento con la Selección Mexicana. El director técnico argentino y el delantero mexicano intercambian opiniones días antes del estreno de la nueva era del Tricolor, en la que el goleador de la Liga MX luce como "el líder que necesitamos".

"Recién venía hablando con Henry, que ya lo conocía de Tijuana, es un líder dentro de la cancha y un líder que necesitamos que transmite a los jugadores.

He hablado con la mayoría y todos tienen muchísimo deseo de transmitir esta idea de cambio, competitividad y llevar a la Selección a otro nivel", comentó Diego Cocca, entrenador de la Selección Mexicana.

Entre los pendientes de Diego Cocca está definir quiénes serán los capitanes de la Selección Mexicana, aunque espera conocer a todos los convocados para la Fecha FIFA de marzo, debido a que Guillermo Ochoa aún no llega, para tomar una decisión.

"Hay un tema, no los conozco a los jugadores, me acabo de presentar con Raúl [Jiménez], me presentaré con Memo, no sé lo que piensen como están, cada uno es distinto, no puedo dar un equipo si todavía no llegaron ni sé cómo están", comentó el director técnico de México.

Henry Martín es el actual líder de goleo en la Liga Mx, con 11 goles, y suma 10 asistencias en la temporada. En el América es considerado uno de los ídolos y anotó en el Clásico Nacional, ante las Chivas, con un polémico festejo.