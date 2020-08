Equipos de NFL cancelan entrenamientos como protesta ante racismo

Debido a las protestas que se viven en Estados Unidos por el nuevo caso de abuso policial contra un hombre afroamericano, algunos equipos de la NFL decidieron cancelar sus entrenamientos.

Los Jets de Nueva York, los Packers de Green Bay, los Colts de Indianapolis y el Washington Football fueron los que decidieron para sus actividades como protesta ante el asesinato del joven Jacob Blake.

Cabe señalar que esta protesta en NFL se suma a la que comenzaron los jugadores de la NBA el pasado miércoles ante el racismo de dicho país.

De la misma forma, la MLS y la MLB detuvieron sus actividades como apoyo a la lucha contra la discriminación racial que fue nuevamente expuesta tras el asesinato de Blake.

#Packers Head Coach Matt LaFleur made the decision to cancel practice today after a meeting with the team's leadership council & an emotional discussion with the roster over racial inequality & social-justice issues. https://t.co/NQLCfzMiD4