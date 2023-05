Entra Carlos Alcaraz a Cuartos de Final en Madrid

El español Carlos Alcaraz se metió en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid arrollando este martes al alemán Alexander Zverev 6-1, 6-2 en una reedición de la final del pasado año.

"He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar, he ido al ataque todo el rato, y sobre todo, he restado muy bien", afirmó el número dos del mundo tras 1 hora y 22 minutos de partido.

El último ganador del Open de Estados Unidos arrancó pronto en el primer set rompiendo el servicio del alemán para ponerse 2-0 por delante, tras salvar su rival dos puntos de break, y confirmar con su saque el 3-0.

La ventaja fue insuperable para Zverev, que vio cómo en el sexto juego el español le remontó un 40-0 abajo para acabar rompiendo su servicio y cerrar la manga con su saque.

En el segundo set, Zverev mejoró, pero sólo pudo aguantar hasta el quinto juego en que Alcaraz volvió a romperle el servicio con su segunda bola de break para ponerse por delante 3-2 y ganar los tres juegos siguientes para llevarse el set y el partido.