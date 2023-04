Se viene la fiesta grande del fútbol mexicano, te contamos quienes ya están clasificados

Este fin de semana se definirán los equipos que tendrán cabida en la 'fiesta grande' del fútbol mexicano y además los que, pasarán a disputar su boleto por la vía del Repechaje

Rayados de Monterrey y América son los únicos equipos que están matemáticamente en Liguilla a falta de la última fecha del Clausura 2023; mientras que Chivas, Toluca y Pachuca se jugarán los dos lugares restantes.

Mientras que en la pelea por el Repechaje están: León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Querétaro, Santos, Pumas, Atlético de San Luis, Puebla y hasta Xolos.

Juárez FC, Necaxa y Mazatlán ya no tienen opciones de participación a fala de una fecha del Clausura 2023.

Clasificados a la Liguilla al momento:

Monterrey - 37 puntos América - 34 puntos Chivas - 31 puntos Toluca - 29 puntos





Pumas se juega todo frente a Rayados

El equipo del Turco Mohamed está en doceavo lugar y está obligado a ganar si quiere clasificar al Repechaje, sin embargo, también dependen de lo que hagan Puebla y San Luis, que también juegan este sábado y podrían superar a Pumas en la clasificación.

¿Cruz Azul puede caer al Repechaje?

Con la última jornada por jugar del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, hay muchas combinaciones de resultados que pueden darse y varios posibles cruces en el Repechaje para la Máquina, que suma 21 puntos y se encuentra en el lugar 8 de la tabla. Los pupilos del 'Tuca' no pueden terminar más arriba por la diferencia de cuatro puntos con Tigres, sin embargo, aunque pierda ante Santos esta noche estarán en el Repechaje ya que sus dos perseguidores (Atlas y San Luis) se enfrentan entre ellos.

Querétaro fuera del Repechaje aunque sí esté clasificado

Querétaro tiene claro que no podrá jugar de ninguna manera el Repechaje aunque esté en décimo lugar, y esto es debido a la Tabla de Cociente y a como está la clasificación hoy, su lugar lo ocuparía Atlético San Luis (13°), aunque nada está definido.

Lo que necesitan las Chivas para estar en Liguilla

Chivas tiene buen panorama, ya que le toca enfrentar al último en la general (Mazatlán) y le bastaría con un empate para estar entre los cuatro primeros con pase directo a la Liguilla, pero si pierde, tendría que esperar a que Toluca y Pachuca no ganen sus partidos.

Los juegos de este sábado

La última jornada de la Liga MX tiene mucho en juego ya que terminará de definir los cuatro equipos que clasificarán directamente a la Liguilla y a su vez determinará los cruces del Repechaje (5° al 12° lugar de la clasificación).

América ya derrotó a Juárez y se aseguró el segundo lugar de la general y este sábado Chivas irá por su boleto cuando reciba al Mazatlán. También hoy se enfrentan Puebla vs Tijuana, San Luis vs Atlas, Rayados vs Pumas y Cruz Azul vs Santos. Se juega la última jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.