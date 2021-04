Enojo y frustración en Pumas, previo al juego ante América

Los Pumas llegan a la última jornada del Guard1anes 2021 con la necesidad de que se combinen cuatro resultados, con una victoria el domingo sobre el América, para poder obtener uno de los dos últimos boletos al Repechaje.

La situación que vive el cuadro universitario mantiene un entorno de enojo y frustración reconoció el delantero felino, Juan Ignacio Dinenno, quien platicó que después del empate ante Puebla, y de quedar en la posición 15 de la tabla general, el plantel ha vivido días difíciles de cara al duelo ante las Águilas, al cual pueden llegar ya eliminados. “Es una semana cargada de emociones.

El partido ante Puebla tuvimos que estar pendientes de otros resultados y no se dio ninguno. Son días difíciles, entrenamos con la mente en América y sacando cuentas y es frustrante no depender de uno mismo”, dijo en conferencia de prensa.

“Enojo personal como del equipo de no poder marcar y eso ha hecho que no podamos ganar. Falta el gol. Es difícil intentar y no poder, tener situaciones y no concretarlas, es frustrante y no queda otra que trabajar”.

Pumas es el último lugar en cuanto a ofensivas del torneo con apenas 10 tantos, de los cuales cuatro han sido del atacante argentino.

Lo que tiene al equipo del Pedregal en la pelea es la buena defensiva que han tenido, la cual se ubica como la segunda mejor con apenas 11 tantos aceptados, y solo por debajo de Cruz Azul que ha recibido 10.

“SERÍA DECEPCIONANTE NO ENTRAR A LIGUILLA

"A pesar de que aseguró que no pierden las esperanzas de llegar con vida al partido del domingo y poder meterse a la reclasificación, Juan Ignacio Dinenno aceptó que no entrar a la Fase Final sería decepcionante para el equipo auriazul, que apenas el semestre pasado llegó hasta la Final.

“Sería decepcionante para nosotros y la gente porque tenemos las herramientas para poder estar dentro y no hemos podido plasmarlo en los resultados”, señaló el delantero, quien desde su opinión personal consideró que los Pumas merecían estar en una mejor posición a esta altura de la temporada.

“Es frustrante porque creemos que merecemos más. Hemos hecho partidos donde merecíamos ganar, otros donde no lo merecíamos y ganamos, como el de San Luis. Es muy difícil por fuera se dice que Pumas no merece nada, que jugamos mal, pero no es la verdad”, concluyó.

