en_coatzacoalcos_no_hay_actividades_deportivas,_sigue_el_confinamiento

Por ahora las autoridades municipales, no pueden, ni son las competentes para dictaminar que ya se puedan abrir las Unidades Deportivas de esta ciudad y sus, Congregaciones y Ejidos. Que nadie se inquiete, porque el riesgo sigue siendo alto y ahí están las estadísticas.

Pero es increíble que quienes presionan para que se abran los espacios, no se den cuenta que las actividades que no son esenciales en el quehacer de la vida pública, no están abiertas por completo, y en este caso dirigentes de organizaciones que "viven del deporte", ya quieren que se levante el confinamiento o la "cuarentena" más larga que se tenga historia desde el siglo pasado, como que si esto en realidad fuera una situación apremiante, para abrirse al público.

Cierto es que se monitorea de cerca y con mucho sigilo, porque es cierto que hace falta hacer deporte de conjunto en todas las disciplinas, pero con la fuerza de voluntad, se puede y se debe esperar el momento oportuno para lograrlo.

Sin embargo, los espacios deportivos deben seguir siendo objeto de los trabajos de mantenimiento y en este caso, aquí en Coatzacoalcos, el Comité Municipal del Deporte bajo la titularidad de Jesús López Desales, no escatiman esfuerzos y el personal adscrito a esta dependencia del Ayuntamiento, trabaja en los diferentes escenarios, como por ejemplo en La Alameda Deportiva, lugar donde la maleza tienen a crecen más rápido en la época de lluvia y ahí se concentra por ahora la labor.

Claro que lo mismo seguirán con otras, entre ellas el rescate de unidades deportivas propiedad del Ayuntamiento, que estuvieron bajo el control irregular a organizaciones deportivas en las que incluso, ya se habían convertido indebidamente, y bajo la vista gorda de autoridades anteriores, casi en propiedad, como el caso de la Unidad Deportiva "Saturnino Cabrera".

