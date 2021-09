en_algunos_deportes_no_desean_regresar_por_temor_al_contagio

Si ese intento de regresar a las actividades es propiciado por pretextos que a todas luces, es propiciado por acciones que no tienen un significado específico, y que a unas semanas de cortar así de tajo todos los presupuestos, porque se acerca el cambio de mandos en los gobiernos municipales, en este puerto, como si fueran noticias importante, se afirma que ya pronto se abrirán los espacios.

Pero si hace exactamente un año la mayoría de deportistas, chicos y grandes querían a como diera lugar que las Unidades Deportivas fueran reabiertas, para desarrollar sus jornadas de temporada, hoy esa idea ha quedado descartada porque muchos padres de familia ahora son los más temerosos y por ende los que no desean que sus hijos vayan a las canchas a divertirse.

Y en este renglón, los dirigentes de organizaciones futboleras que tienen bajo su coordinación la labor de promover el balompié infantil y juvenil, están a merced de lo que digan sus entrenadores y coinciden la mayoría que todos deberán esperar al semáforo verde y en otros casos hasta que la mayoría de los menores estén en sus respectivas clases presenciales.

Por el lado de los mayores que, sin tomar en cuenta a los veteranos, no todos cuentan con la primera dosis de la anti-Covid-19, y de ahí que la Liga de mayor peso como se ha considerado a la Municipal de Coatzacoalcos, tampoco tiene interés por ahora se mandar a las actividad a su primera jornada.

Pero de esto que se comenta, es que no ocurrirá, ni mañana ni pasado, sino que hasta que el nivel de los contagios de la variante Delta de esta pandemia, vaya a la baja, pero que las autoridades de salud emitan algunas indicaciones, no sólo por el interés de otros eventos que a como de lugar, los quieran desarrollar y que no se critique.

Sin embargo, ese no es el tema del análisis, es que aquí no se está respetando a fondo el verdadero efecto que son los contagios y más severos.

EN LA MUNICIPAL

AGUANTAN

Y en su momento el dirigente de la Liga Municipal de Futbol mayor, José Ribón Zárate, en indicó que por ahora no tienen la menor intención de forzar a que se reabra su campeonato, el cual presentará muchos ajustes e incluso del tiempo reglamentario de un partido tradicional, que en lugar los 90, ahora podrían ser los juegos de solo 60 minutos y todo, por resguardar la sana distancia entre unos y otros clubes.

Es decir, todo seguirá en debate y mientras eso sí, algunos dirigentes, los que sí están muy conscientes de lo que sucede, habrán de esperar más tiempo.

Por tanto, si las condiciones aún no son propicias, estará en potestad de los dirigentes del futbol, basquetbol (los buenos), y del futbol de veteranos, si deciden arriesgar lo que tanto se ha cuidado.