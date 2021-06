eliezer_gabriel_buenaventura_con_posibilidades_de_ir_a_tokio

El lanzador de jabalina de Acayucan, Eliezer Gabriel Buenaventura, confía en poder estar en la selección que representará a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, a pesar de que en los últimos meses no ha podido competir debido a una lesión en la rodilla.

Al respecto, el ex medallista de Plata en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 destacó "lamentablemente no he podido competir esta temporada a causa de una lesión en la rodilla hace algunas semanas".