El piojo dispuesto a apoyar si llega reducción de salarios

La Liga MX no tiene fecha tentativa para regresar. El coronavirus en México sigue expandiéndose conforme pasan los días, por lo mismo, nada cambiará hasta que la Secretaría de Salud dicte un panorama positivo para el país. Mientras tanto, Miguel Herrera se muestra optimista con la situación a pesar de que podría haber una reducción de sueldo, como ha ocurrido con otros clubes del futbol mexicano.

"No estamos inmersos en decir que no tanto cuerpo técnico como jugadores, si llegara en algún momento la reducción de salarios o dividir, todos estamos con la idea de apoyar. Las arcas del club están bastante bien, no hemos gastado mucho dinero, al contrario, hemos vendido muy bien. Si viene a petición de la directiva, todos estamos dispuestos a apoyar", comentó en entrevista para Fox Sports.

Al 'Piojo' le gusta la idea de que se reanude el Clausura 2020 y se jueguen fechas dobles, aunque, los equipos que llegaran a la final tendrán una carga de muchos juegos encima: "Hay tiempo para terminar de jugar las 7 fechas que nos faltan. Los torneos importantes que había en el verano ya se mandaron para el 2021, se harán jornadas dobles, habrá que terminar el torneo por supuesto con liguilla, estamos acostumbrados a trabajar fuerte para tener este tipo de exigencia. No está tan pesada la situación", puntualizó.

Miguel y Santiago Baños (presidente deportivo) creen que la Liga daría varios días a los equipos para entrenar y regresar en forma a disputar el resto del campeonato: "El equipo está trabajando todas las mañanas, 10:30 inician sesión de trabajo, por medio de YouTube. No es lo mismo que estar en una cancha, se trabaja fuerte para que a la hora de regresar a una cancha sea más rápido recuperar el estado físico. Es diferente el torneo de Europa al que se juega en México, allá se puede alargar, el que hace más puntos es el que sale campeón. Creo darán 10-15 días máximo previo al reinicio del torneo (en la Liga MX)

