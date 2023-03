El papel de Leo Rodríguez III en reconstrucción del Águila de Veracruz

El Águila de Veracruz reingresó a la Liga Mexicana de Beisbol en 2021 después de tres años de ausencia. Nueva organización, nueva identidad, nuevos desafíos.

Uno de los elementos que ha acompañado al club en la nueva etapa de esta histórica franquicia de la pelota mexicana, es Leo Rodríguez III, quien fuera receptor en el róster campeón de los Rojos en 2012.

Leo Rodríguez jugó siete temporadas con los Rojos del Águila (Foto: Récord)

La organización le brindó la confianza a Leo para debutar como mánager en el circuito profesional en 2021. Respondió clasificando al ave como cuarto lugar de la Zona Sur, avanzando hasta segunda ronda de playoffs. Sin embargo, no repitió en el puesto la temporada siguiente.

Viendo en retrospectiva su –hasta ahora– corto pero significativo camino como directivo aguilista, Leo destaca el fortalecimiento paulatino de la plaza en cada año, considerando las dificultades que enfrentaron como club de expansión.

Leo Rodríguez en un juego en el Estadio Beto Ávila (Foto: El Dictamen)

"En 2021 era un equipo que inició de cero, se tuvo que conseguir todo, no teníamos nada. Se ha ido construyendo poco a poco en estas tres temporadas. Es un cambio total el que ha habido del equipo", mencionó.

Rodríguez III, miembro de una dinastía beisbolista cimentada por su abuelo y continuada por su padre, volvió en junio de 2022 a Veracruz para trabajar junto a Jesús 'Chino' Valdez como gerente deportivo, asumiendo un rol importante en la detección y desarrollo de prospectos.

Leo Rodríguez, gerente deportivo y Héctor Fitch, director general de El Águila (Foto: Fernando Plata)

Aunque ahora trabaja fuera del campo, no pierde de vista la importancia que le representa permanecer cerca del juego. "Es algo diferente, ya me estoy adaptando, pero no deja de ser beisbol".

Con el nombramiento de Matías Carrillo, tercer mánager que verá la exigente afición jarocha en apenas tres años, Rodríguez Pimienta se dijo confiado en que la capacidad y trayectoria del Coyote aportarán lo necesario para ir al siguiente nivel.