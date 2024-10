El legado de Rafael Nadal; esto son todos los títulos que ganó el español en su carrera

El mundo del deporte se conmocionó el pasado 10 de octubre cuando una de sus leyendas anunció su retiro. El tenista Rafael Nadal dijo que se retirará de las canchas este año, dejando atrás un legado difícil de superar.

El español anunció el fin de su carrera profesional a sus 38 años, entrando al panteón de los máximos tenistas de la historia, quedando en el imaginario si su nombre estará a la par o incluso encima de otras leyendas como Roger Federer.

En un video compartido en sus redes sociales, Rafael Nadal confirmó que pondrá fin a una carrera de aproximadamente 20 años en el máximo nivel; sin embargo, reconoció que las lesiones sufridas los últimos años le han impedido volver a jugar de una forma competitiva.

"Es una decisión que me ha tomado mucho tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado", dijo el tenista, con una mirada llena de sentimientos encontrados.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

????

???? ??? ?????

???? ??????

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

????? ?????

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi