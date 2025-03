Efraín Juárez se confiesa en UNAM sin rastro de amor por el América

Efraín Juárez, nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM, busca mejorar su desempeño en el actual torneo Clausura 2025.

Con una trayectoria destacada en la Liga MX como jugador, Juárez ha pasado por distintos equipos, incluyendo las Águilas del América, club con el que logró un título de liga.

Sin embargo, el estratega dejó en claro que no siente ningún vínculo afectivo con la institución azulcrema.

"Yo pude ponerle un pedazo de pan a mi familia todas las noches, tuve la oportunidad de ir al América y ser campeón. Entonces, en ese aspecto, hoy que América esté en esa situación (ser tricampeón), no me produce nada, porque no tengo ningún sentimiento hacia ellos", declaró Juárez en conferencia de prensa.

PUMAS BUSCA SALIR DEL BACHE EN LA LIGA MX

Actualmente, los Pumas ocupan la posición 12 en la tabla general y enfrentan el desafío de mejorar su rendimiento para aspirar a la siguiente fase del torneo. Juárez ha enfatizado su compromiso con el equipo y su deseo de devolverlo a posiciones competitivas.

"Yo me preocupo por lo mío que hoy son los Pumas, que confiaron en mí, que hoy queremos revertir esta situación, que hoy quisiéramos estar en otros momentos y parte de los objetivos son estos, recuperar primero a un plantel que está pensado para pelear otras situaciones", aseguró el entrenador.

CRÍTICAS AL CALENDARIO DE LA LIGA MX

Uno de los obstáculos que enfrenta Juárez en su nuevo cargo es la sobrecarga de partidos.

La planificación del calendario ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, y el técnico de Pumas no ha sido la excepción al expresar su preocupación.