¿Dónde ver en vivo el partido Alemania vs Escocia de la Euro 2024?

Este verano serán dos los torneos de futbol que pondrán al filo del asiento a los miles de fanáticos de este deporte en todo el mundo; se trata de la Copa América 2024 y la Euro 2024, los cuales se desarrollarán casi al mismo tiempo.

Y aunque la Copa América tendrá a grandes selecciones como Argentina y Brasil, las grandes favoritas para llevarse el trofeo, la realidad es que muchos esperamos con ansias la Eurocopa que para muchos tiene un nivel muy superior al reunir a muchas de las máximas figuras a nivel mundial.

Y aunque hasta hace poco tiempo no se sabía si esta competencia podría ser vista en televisión abierta, todo indica que serán varios los partidos -incluyendo la inauguración- los que se transmitirán en vivo para México. Te contamos.

También te puede interesar... Eurocopa 2024: Cuándo inicia y cuál será el primer partido

Dónde ver en vivo el partido Alemania vs Escocia

Al inicio, todo indicaba que la Euro 2024 estaría en exclusiva por el sistema de TV privado SKY, aunque una de las dos televisoras más importantes en México anunció que tendrá en vivo la inauguración y el primer partido de la copa: Alemania vs Escocia.

El juego inaugural de la Euro 2024 entre Alemania y Escocia podrá ser visto no solo por SKY, sino también en el Canal 5 de Televisa y a través de la plataforma VIX el viernes 14 de junio a partir de las 12:50 horas.

Y aunque por ahora no se ha adelantado si transmitirán algún otro de los partidos de la fase de grupos de la Euro 2024, es probable que esto se vaya anunciando conforme se acerque el inicio del torneo.

También te puede interesar... ¿Por dónde ver a los equipos de la Liga MX la próxima temporada?

Al momento de esta publicación, TV Azteca no ha confirmado si transmitirá el juego Alemania vs Escocia.

Luego del juego del 14 de junio, las acciones de la Euro 2024 continuarán el día 15 con los partidos Hungría vs Suiza, España vs Croacia e Italia vs Albania, siendo el duelo entre españoles y croatas el más interesante de esta ronda.