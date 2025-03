¿Va por tv abierta? Dónde ver el próximo clásico nacional Chivas vs América de Liga MX

Este sábado 8 de marzo tendrá lugar el segundo de los tres Clásicos entre Chivas y América que viviremos en menos de 15 días; en esta ocasión, el duelo se realizará en el marco de la jornada 11 de la Liga MX.

A media semana, el miércoles 5 de marzo, rojiblancos y azulcremas se vieron las caras dentro de la Concachampions 2025, partido que fue ganado por las Chivas por la mínima diferencia gracias a un autogol de Sebastián Cáceres.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs América de la Liga MX?

Al margen de dicho resultado, en lo que respecta al torneo local el rebaño sagrado se encuentra en el puesto 10 de la general con 14 puntos, nueve unidades por debajo de las águilas que están en el segundo sitio con 23 puntos y solo un duelo perdido.

Si bien parece que los momentos que viven cada uno de los equipos no puede ser mas distinto, la realidad es que a media semana el tricampeón no jugó su mejor partido, lo que aprovecharon los tapatíos hoy dirigidos por Gerardo Espinoza.

Ahora bien; ¿dónde puedo ver en vivo el segundo de los tres Clásicos de México que habrá en estas dos semanas y a qué hora será?

La jornada del sábado 8 de marzo inicia con el duelo entre Toluca y Necaxa a las cinco de la tarde; después, a las siete de la noche habrá dos duelos: Pachuca vs Mazatlán y Cruz Azul vs Monterrey, que de no ser por el Clásico Nacional sería sin dudas el partido de la jornada.

El clásico entre Chivas y América será a las 21:05 horas en la cancha del estadio Akron. La transmisión del duelo entre el rebaño sagrado y los de Coapa será en exclusiva a través de Amazon Prime.

El próximo partido entre Chivas y América será el juego de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2025 el miércoles 12 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Ciudad de los Deportes.

Este partido será transmitido a través de la plataforma Tubi, y se espera que TV Azteca también lo haga en su canal Azteca 7 al igual que ocurrió con el partido de ida.