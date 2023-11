Diego López, el ´misil xalapeño´, gana oro en Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023

Este martes, el nadador paralímpico Diego López Díaz ganó medalla de oro en la competencia de nado de dorso de 50 metros, categoría S3, con un tiempo de 47 segundos y 74 centésimas.

Originario de Xalapa y apodado "el misil", Diego López se encuentra participando en los Juegos Parapanamericanos que se celebran en la ciudad de Santiago de Chile.

En esta competencia, México obtuvo el 1-2, pues en segundo lugar llegó el también mexicano Marcos Zárate, con tiempo de 58.55 segundos; mientras que el bronce fue para el peruano José Silva (1:06.20).

"Me siento muy contento por la medalla, un poco descontento del tiempo, yo esperaba un poco menos, ahí tuve unos desperfectos en la salida y me costaron bajar unos segundos más mi prueba, pero este tiempo es el mejor de la temporada que he logrado.

"Hice mejor marca que en el Mundial, entonces voy poco a poco recuperando el nivel después de la cirugía y me tiene muy entusiasmado, muy contento esta medalla" señaló Diego López Díaz.

Diego López, ´el misil xalapeño´

Diego López Díaz es licenciado en Dirección y Administración del Deporte por la Universidad Anáhuac. Comenzó a nadar a los cuatro años y hoy cuenta con una destacada trayectoria en competencias nacionales e internacionales.

En los Juegos Paralímpicos de Río 2016 obtuvo el quinto lugar; en los Panamericanos de Lima 2019 ganó cinco medallas de oro. Ese mismo año, en el Campeonato Mundial de Natación de Londres logró cuatro medallas de oro.

En Tokio 2020 consiguió medallas de oro en 50 metros nado libre, plata en 200 metros libres y bronce en 50 metros espalda. Además, en el Campeonato Mundial de Paranatación de Mánchester, Inglaterra, obtuvo medallas de plata y bronce.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Estatal de la Juventud Veracruzana 2017, el Premio Nacional del Deporte 2019 y el Premio Estatal del Deporte en 2019 y 2021.