Diego Lainez responde críticas del ´Piojo´ Herrera

Luego de que Miguel Herrera, director técnico de Club América, mencionará que los padres del futbolista Diego Lainez Leyva, habían influido para que aceptará el fichaje con el Real Betis en España, el futbolista se pronunció en contra de tales declaraciones.

"Quería aclarar una cosa que se dijo en una entrevista, donde se dice que mis papás me presionan mucho y que ellos tomaron la decisión de venir acá. La decisión fue mía y todo en mi carrera ha sido apoyado por mis papás, como desde el principio. Se está dando una mala información porque hasta en su programa lo han dicho, pero no los culpo porque no me conocen a mí ni a mis padres", expresó Lainez en entrevista para ESPN.

El centrocampista del Betis consideró una falta de respeto las declaraciones, pues recalcó que en ningún momento habló de la familia de nadie, por esta razón, rechazó que hablarán de sus seres queridos, pues aseguró que lo que se dijo eran mentiras.

"Aprecio a Miguel porque me ayudó mucho en América, pero quería dejar las cosas claras", concluyó el futbolista mexicano.