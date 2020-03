Destino de Tokio 2020 se definirá en cuatro semanas

A través de un comunicado el Comité Olímpico Internacional informó que se están analizando "diferentes escenarios" sobre la realización de la justa olímpica a desarrollarse en Tokio, entre los cuales destacan un posible cambio en la fecha de inicio de los juegos debido al incremento en los casos de coronavirus a nivel mundial.

"El COI, en plena coordinación y asociación con el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio comenzará discusiones detalladas para completar su evaluación del rápido desarrollo de la situación sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo el escenario de aplazamiento".

A pesar de la crisis de salud a nivel mundial que ha causado la pandemia de COVID-19 y que diversas federaciones deportivas han solicitado la cancelación definitiva, para el COI esta posibilidad no está contemplada.

La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por lo tanto no está en la agenda".

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG