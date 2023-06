Despiden a Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana

Juan Carlos Rodríguez ha tomado una decisión contundente al destituir a Diego Cocca de la Selección Mexicana, así como a Rodrigo Ares de Parga. En su lugar, Jaime Lozano asumirá el cargo de manera interina durante la Copa Oro.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no solo anunció el despido de Cocca y Ares de Parga, sino que también criticó el proceso de elección del entrenador argentino.

Señaló que a menos de un mes de asumir la responsabilidad, hemos encontrado deficiencias en la planificación, logística y liderazgo, y es por eso que he tomó la decisión de rescindir el contrato de Diego Martín Cocca y su cuerpo técnico, así como el de Rodrigo Ares de Parga.

Sin embargo, sus críticas fueron aún más severas. "Perder contra Estados Unidos puede suceder, pero no de la manera en que ocurrió. Se renunció a ganar por decisiones logísticas. La derrota fue resultado de la falta de liderazgo dentro y fuera del campo, así como de no portar la camiseta con profesionalismo. No quiero ni siquiera pensar que haya sido cierto que algunos jugadores quisieran abandonar el equipo".

Rodríguez cuestionó la designación de Cocca y Ares de Parga. "Desde el principio, las decisiones han estado viciadas. Ha habido falta de rigor y una tormenta perfecta debido a las malas costumbres arraigadas".

El cambio se produce en un momento inesperado. "Lo natural hubiera sido esperar hasta que finalizara la Copa Oro, por lo que agradezco enormemente a Jaime Lozano por asumir este reto. Los jugadores confían en ti".

Finalmente, envió un mensaje a los dueños de los clubes para superar las divisiones. "Quiero decirles a los dueños que apreciamos su entusiasmo e inversión, pero eso ya no es suficiente. El fútbol es más que un negocio y todos hemos fallado a los aficionados".

Con esta decisión, Juan Carlos Rodríguez busca hacer un cambio drástico en la dirección de la Selección Mexicana, buscando un nuevo enfoque que permita recuperar el liderazgo y el profesionalismo perdidos en los últimos encuentros.