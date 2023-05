¡Así no juego! Declinan competidores por fuerte calor en Centro de Raqueta de Veracruz

La falta de climatización en el Centro de Raqueta de la unidad deportiva Leyes de Reforma, en Boca del Río, generó malestares en competidores e incluso la deserción de cinco atletas que participaron en un torneo de preparación de tenis de mesa, al no soportar las altas temperaturas y la humedad que se registró al interior de este recinto.

El torneo organizado por la Asociación en Veracruz de Tenis de Mesa sufrió modificaciones debido a las altas temperaturas que se registraron el fin de semana y la falta de aire acondicionado, originalmente se realizaría del viernes 12 al domingo 14 de mayo, sin embargo, se decidió realizar las competencias en solo dos días.

"Sábado y domingo, dos días de competencia, de hecho tenían pensado empezar el viernes, pero por las condiciones en que se encuentran las instalaciones decidieron acortarlo aunque terminan más tarde, de hecho están desde las 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche en competencia, les dan su hora de comida pero para que puedan jugar todas sus categorías se tiene que extender todo el horario", dijo la señora Maura Xóchitl Ramírez quien tiene una hija en competencia.

Este torneo se realizó con el objetivo de foguear a los atletas previo a los Juegos Nacionales CONADE 2023, entre otras competencias, participaron atletas desde los 11 años hasta jóvenes universitarios, provenientes de estados como Puebla, Tlaxcala, Chiapas, y ciudades de la entidad como Córdoba, Xalapa, Veracruz y Boca del Río.

Por las altas temperaturas de ayer sábado, cinco deportistas abandonaron la competencia, dos de Chiapas, uno de Puebla y dos de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, además varios competidores empezaron a sentirse mal con dolor de cabeza, cansancio, lo que afectó un poco en el rendimiento, informaron madres de familia y entrenadores.

Quienes tampoco soportaron el calor que se sintió al interior del Centro de Raqueta, el cual tiene como techo un domo y solo unos ventiladores en el área donde está el público y un par en las entradas, fueron los papás de otros estados que acompañaron a su hijo a este torneo, algunas mamás provenientes de Chipas decidieron quedarse en el hotel este segundo día de competencia, solo acudieron los menores con su entrenadora.

"Nos da pena porque la verdad hemos ido por ejemplo a Coatzacoalcos, en México, al Comité Olímpico a competencias y tienen las instalaciones bien, las tienen climatizadas y para los muchachos sobre todo que están todo el día, porque son jornadas largas, son más de 8 horas que están aquí en competencias", manifestó la señora Katia Schmidt, mamá de tres menores que acuden a entrenamiento de tenis de mesa al Centro de Raqueta.

Sin funcionar dos semanas

Las madres de familia señalaron que el aire acondicionado lleva sin funcionar aproximadamente dos semanas, tiempo en el que sus hijos han entrenado en estas condiciones, donde incluso por las altas temperaturas han reducido las horas de clase.

"Tiene como dos semanas que están así; salen todos encharcaditos y luego ya no pueden terminar las horas por el calor, se salen un poco antes, ya no terminan dos horas, el otro día si se salieron porque ya no aguantaban mucho", comentó Katia Schmidt.

El argumento que la administración del Centro de Raqueta ha dado a los padres de familia quienes han puesto su respectiva queja, es que un compresor fue el que se dañó y están a la espera de una pieza, sin embargo, no han recibido fecha para solucionar esta problemática, condiciones que también tuvieron que enfrentar quienes participaron en este torneo de fogueo.

Al Centro de Raqueta acuden a entrenar tenis de mesa menores y adultos, de lunes a viernes de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Los atletas que acuden a este lugar, incluyendo ganadores de competencias, pagan desde este año una mensualidad al Instituto Veracruzano del Deporte por el uso de las instalaciones, que va desde 750 pesos hasta mil 200 pesos, el costo depende del número de días y horas de entrenamiento.

Actualmente hay alrededor de 40 atletas entre menores y adultos de 18 años que acuden a entrenar a este lugar, algunos salen de los entrenamientos con dolor de cabeza o deshidratados debido a las altas temperaturas que se han registrado en la conurbación los últimos días.

Manifestaron que además de la climatización del Centro de Raqueta, este presenta ya algunas deficiencias en cuestiones de mantenimiento, algunas luminarias al interior no prenden y con la reciente lluvia del sábado, dejó al descubierto algunas goteras.

"Ahorita lo que más nos interesa es lo del aire acondicionado que para ellos es muy importante porque no les podemos meter ventiladores, porque en su deporte la pelota es muy ligera y no pueden jugar con el ventilador", explicó la señora Xóchitl Ramírez.

