Demanda de ´Canelo´ contra Golden Boy está en pausa

Por un error técnico, la demanda entre Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, y la promotora Golden Boy Promotions deberá ponerse en pausa.

Ante esta situación, Oscar de la Hoya publicó en sus redes sociales que ve esto como una oportunidad para buscar una solución del problema, sin llegar a una batalla legal, y enfocarse en hallar un oponente digno para el pugilista mexicano.

´Si bien la orden de ayer no termina el caso, tenemos la esperanza de que este error nos permita reiniciar y reenfocarnos en lo que es importante: trabajar juntos para que Canelo vuelva al ring contra un oponente superior lo antes posible´, escribió.

De igual manera, agregó, que espera que los abogados de Saúl Álvarez ingresen ahora al arbitraje como se establece en el contrato.

Cabe señalar que esta demanda ocurrió debido a que el boxeador azteca consideró que se incumplió el contrato que firmó con la promotora, debido a que no lograron conseguirle un rival para él.

While yesterday´s order does not end the case, we are hopeful that this error will allow us to reset, and refocus on what´s important – working together to get Canelo back in the ring against a top opponent ASAP.