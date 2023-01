Cuauhtémoc Blanco se apunta para dirigir la Selección Mexicana

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no descarta dirigir la Selección Mexicana o al América, en caso de que abandone la política, pues también le gustaría contender para algún puesto de elección popular en 2024.

"Si se da (en la política) qué bueno. Si no, me regreso al futbol a ser entrenador de un equipo de aquí de México... Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso", señaló.

"El Cuauh" explicó que primero le pedirá permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para postularse a algún puesto.

"Espero tener otra reunión con él y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a quedar con la idea", comentó.

Destacó que no es un "hambreado", para buscar hueso, por lo que insistió en que, si no hay oportunidad para él, se retira de la política.

"Hay Otros políticos que buscan un hueso y luego otro hueso y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol", aseveró.