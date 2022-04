Copa Libertadores perdió peso al no tener equipos mexicanos: prensa sudamericana

¡No lo verían mal! Periodistas pertenecientes a la prensa sudamericana expresaron su deseo para que los equipos de la Liga MX puedan volver a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Incluso declararon que dichas competencias "perdieron peso al no tener a equipos mexicanos".

"La Copa Libertadores y Sudamericana perdió peso al no tener a los equipos mexicanos. Que no jueguen los equipos mexicanos resta competitividad a Libertadores y Sudamericana. Muchos jugadores argentinos y técnicos igual están ahí, por lo que no son lejanos a nosotros, en ese aspecto los tenemos cerca. Es interesante que disputen, pero no me gustan las invitaciones a dedo, sino que sea por merecimiento, que clasifique quien hizo una buena campaña, declaró Diego Paulich del Diario Olé a ESPN.