Comienza liguilla en el futbol Menor

Este sábado con los cuartos de final, arranca la fiesta grande del torneo de Copa del futbol Menor "Jesús Puentes Martinez" de este puerto.

Los partidos a desarrollarse en la Unidad Deportiva Duport Ostión seran a "morir", por lo que se espera una jornada al "rojo vivo" en las distintas categorías que promueve este circuito.

Así también se dará paso a la primera fecha del torneo de liga, con algunos de los conjuntos que no entraron a la liguilla.

PARTIDOS

Campo Duport 1: Sábado.- 10:00 Hrs., León Flilal Coatza vs Nutrias UIA (Juve. A); 11:30 Hrs., FC Linces vs AF Puebla 2011 (Juv. A).

Campo Duport 7: Sábado.- 8:00 Hrs., AF Puebla FQ vs AF Puebla 2012 (Juv. A); 9:40 Hrs., AF Puebla FQ vs AF Puebla 2007 (Sub 18); 12:00 Hrs., Nutrias UIA vs Necaxa Coatza. (Sub 18); 14:00 Hrs., Nutrias DNT vs América Innova (Sub 18).

Domingo.- 8:00 Hrs., León Filial Coatza 2010 vs FC Las Palmas (Juv. B); 9:40 Hrs., FC Las Palmas vs Tiburones Blancos 2011 (Juv. A); 11:20 Hrs., AF Puebla FQ VS Tiburones Blancos (Juv. B); 13:00 Hrs., Cuervos vs Academia Tigres Coatza (Sub 18).

14:40 Hrs., Mundo Nuevo vs Universidad de Sotavento (Juv. B); 16:20 Hrs., Nutrias 2009-2010 vs Academia Tigres Coatza (Juv. B).

Campo Duport Mini: Sábado.- 10:00 Hrs., América AC vs AF Puebla (DDL).

Domingo.- 9:00 Hrs., Academia Tigres Coatza vs FCC Linces Coatzacoalcos (DDL); 10:00 Hrs., CEFOR GC Coatzacoalcos vs León Filial Coatza (DDL); 11:00 Hrs., Brujas de Coatzacoalcos vs Pumitas Coatza (DDL).

Campo Duport 2: Sábado.- 15:00 Hrs., Academia Tigres Coatza. vs Pumitas Coatza (Mini); 16:20 Hrs., AF Puebla Alfa vs León Filial Coatza. (Mini).

Domingo.- 9:00 Hrs., América AC vs FC Furia Roja (Mini amistoso); 15:30 Hrs., Rebaño Chivas Villa Allende vs América Innova (Mini); 16:40 Hrs., FC Linces Coatzacoalcos vs Zorritos de Nanchital (Mini).

Campo Duport Mini 7: Sábado.- 16:20 Hrs., Rebaño Chivas Villa Allende vs Academia Tigres Coatza. (Inf. A).

Domingo: 11:30 Hrs., América Innova vs América AC (Inf. A J-1 t. de liga); 13:30 Hrs., Leon Filial Coatza vs Flechadores Cosolea. Jr. (Inf. A); 15:00 Hrs., FC Linces Coatza 2015 vs Zorritos de Nanchital (Inf. A); 16:20 Hrs., AF Puebla Delta vs Juventus Coatza (Inf. A).

Campo Duport 3: Sábado.- 8:30 Hrs., Barrillas vs Necaxa Coatza 2014 (Inf. B); 9:50 Hrs., Juventus Coatza vs Atlético Puerto Esmeralda (Inf. B); 11:20 Hrs., Leones FC vs FC Linces Coatza Azul (Inf. B); 15:00 Hrs., Rebaño Chivas Villa Allende vs Juventus Coatza Verde (Inf. B); 16:20 Hrs., Manchester Coatza vs Esmeralda 2013 (Inf. B).

Domingo.- 8:30 Hrs., F Puebla Delta vs Unión Ridisa (Inf. B); 10:00 Hrs., Furia Roja vs Academia Tigres Coatza (Inf. B); 11:30 Hrs., Nutrias UIA vs FC Linces Coatza Dorado (Inf. B); 13:40 Hrs., Panzas Verdes 13-14 vs Pumitas Coatza (Inf. B. J1 t. de liga).

15:00 Hrs., León Filial Coatza 2014 vs FC Las Palmas (Inf. B); 16:20 Hrs., Jaguares de Ixhuatlán vs América AC (Inf. B J1 t. de liga).