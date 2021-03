'Chucky' Lozano está de vuelta con el Napoli

Todo parece indicar que Hirving Lozano podría volver al terreno de juego con el Napoli este domingo pues volvió a ser convocado para el compromiso ante la Roma.

Luego de haberse recuperado de una lesión que lo dejó fuera más de un mes, el ´Chucky´ Lozano fue tomado en cuenta por Gennaro Gattuso para el partido crucial contra la ´Loba´, que los podría calificar a puestos europeos.

El estratega italiano consideraría a Lozano como cambio y no como parte del once inicial. Esto debido a que el atacante azteca no ha visto acción desde el 13 de febrero, cuando el cuadro napolitano venció a la Juventus de Cristiano Ronaldo, con un marcador 1-0.

Cabe señalar que fue una lesión de segundo grado en el tendón de la corva derecha lo que lo dejó fuera por seis partidos en el torneo europeo.