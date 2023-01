Busca Chivas su segundo triunfo del Clausura 2023

Las Chivas Rayadas buscarán su segunda victoria del Clausura 2023 de la Liga MX, cuando este viernes visite al Atlético de San Luis, en la continuación de la fecha 2 que arrancó el jueves con el Atlas vs Mazatlán.

El Rebaño que dirige el serbio Veljko Paunovic Solarov tras su triunfo de 1-0 frente a los Rayados de Monterrey, se meterá al Alfonso Lastras en punto de las 19:05 para tratar de hilvanar una nueva victoria.

Pero en esta ocasión tendrán como rival a los sanluisinos que también se estrenaron ganando (3-2 a Necaxa) y en casa esperan continuar en esta sintonía bajo el mando de brasileño Andre Soares.

La jornada proseguirá con el enfrentamiento entre Puebla y Querétaro, en el estadio Cuauhtémoc a las 21:05.

Puebla se presentará ante su público luego de la goleada de 5-1 que le propinó el campeón Pachuca, mientras que los Gallos sumaron un punto con su 0-0 frente al América.

Para el sábado, resaltan los duelos entre Cruz Azul y Monterrey, así como el Toluca vs América, cerrando la actividad de la noche FC Juárez vs Tijuana y Santos Laguna vs Pumas.

El domingo solo se registrará un compromiso y éste será entre los ganadores Tigres y Pachuca, cerrando la jornada el lunes León y Necaxa.

JORNADA 2

Viernes 13.- Atlético de San Luis vs Chivas (19:05 horas), Puebla vs Querétaro (21:05 horas).

vs Chivas (19:05 horas), Puebla vs Querétaro (21:05 horas). Sábado 14.- Cruz Azul vs Monterrey (17:00 horas), Toluca vs América (19:05 horas), FC Juárez vs Tijuana (18:05 horas), Santos Laguna vs Pumas (21:05 horas).

Domingo 15.- Tigres vs Pachuca (19:05 horas).

Lunes 16.- León vs Necaxa (21:05 horas)