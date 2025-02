¿Regresa el viejo sabroso? Checo Pérez volvería a la F1 con este equipo

La noticia de la salida de Checo Pérez de la escudería Red Bull sigue calando hondo entre los aficionados de la F1 en México; sin embargo, recientes reportes afirman que Pérez podría regresar al gran circo del automovilismo.

Según diversos medios deportivos, Checo Pérez ya estaría en pláticas serias con Cadillac, escudería estadounidense que debutaría en la Formula Uno en la temporada 2026, fecha en la que también se vivirán diversos cambios en la máxima categoría del deporte motor.

Estas versiones apuntan a que el piloto de Guadalajara habría estado conversando con la gente de Cadillac poco después de revelarse su salida de Red Bull, aunque es hasta ya entrado febrero que las pláticas estarían tornándose mucho más serias.

Sergio Perez could be back racing in F1 sooner than was previously thought!#F1 #F1News #F12025https://t.co/6x7du6VBzY