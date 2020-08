´Checo´ Pérez correrá GP de España tras dar negativo a COVID-19

Este jueves, el equipo del mexicano Sergio Pérez informó que el ´Checo´ arrojó un resultado negativo tras practicarse la prueba médica para detectar COVID-19 y fue autorizado a participar en el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

´Nos complace anunciarles que el test COVID-19 de Checo Pérez dio negativo. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) confirmó que Checo puede volver a estar en el paddock de la F1 y que participará en la carrera con el equipo este fin de semana´, escribió Racing Point.

Cabe señalar que tras confirmar su resultado positivo antes del Gran Premio de Gran Bretaña el 2 de agosto, Sergio Pérez se había perdido esta carrera y la siguiente, el GP 70 Aniversario de la F1 y fue sustituido por el alemán Nico Hülkenberg.

BREAKING: @SChecoPerez will return for the #SpanishGP, confirm @RacingPointF1 pic.twitter.com/ZvpHRKHyQb