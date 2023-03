Sergio Pérez buscará pódium en Arabia Saudita

Se acerca la segunda fecha de la F1 y todos esperan que la escudería donde milita Sergio Pérez, Red Bull, vuelva a tener una gran competencia y al menos, alguno de los dos pilotos, estar en el pódium.

Aunque el mexicano, no considera que en la carrera de Arabia Saudita puede haber otro tipo de desenlace.

En la temporada pasada el nacido en Jalisco obtuvo un cuarto lugar por lo cual, ve complicado que puedan tener el resultado que tuvieron en el arranque de temporada, ya que piensa que tendrán más competencia de la que tuvieron hace quince días..

"La Pole del año pasado me da confianza, pero en 2023 tenemos un coche diferente y neumáticos nuevos. Es lo bonito de la Fórmula 1, cada temporada hay un nuevo desafío y esperamos clasificar bien. Es un circuito diferente a Bahréin y la degradación no es tan alta. Creemos que Ferrari será fuerte, y Aston Martin y Mercedes también van a estar cerca".

Sergio sabe la importancia de la Pole

Aunque Pérez sabe que no será nada fácil, tiene la determinación de no salir con las manos vacías de Arabia sabe que él y su compañero para las pruebas de velocidad no arrancarán cerca pero buscará la forma de poder acompañarse y buscar los primeros puestos en la pole.

"Nuestro punto fuerte son las curvas lentas. En este circuito he disfrutado mucho y supone un gran desafío para todos los pilotos, sobre todo el sábado en la clasificación. Ojalá podemos hacerlo bien a una vuelta, porque será muy importante. Mi objetivo es hacer la Pole y ganar la carrera, Max y yo estamos en márgenes muy apretados, ya se vio en Bahréin. Espero con ganas este segundo fin de semana de 2023".