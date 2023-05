Centro de Raqueta de Veracruz, sin aire acondicionado en pleno evento deportivo

Padres de familia han denunciado que el centro de raqueta, ubicado en el fraccionamiento Virginia en Veracruz, no cuenta con aire acondicionado desde hace varios días y las autoridades del lugar no les da respuesta favorable.

Mencionan que este problema lleva manifestandose desde hace más de un mes, y aunque ya se hizo el reporte, la dirección del instituto ha hecho caso omiso.

"Ya tiene varios días que se le notificó al instituto que no funcionan los climas; según dicen que no hay una pieza que no ha llegado, pero ya tiene varios días que nos dijeron eso y no han dado fecha", comentó una de las mamás afectadas.

Además de este problema, manifiestan que en general las instalaciones del centro de raqueta están en mal estado, pues hasta hace unos días, tampoco contaban con el servicio de agua.

"Se había mencionado que no había agua, lo del agua ya lo resolvieron al parecer, pero lo del aire acondicionado no ha quedado y no se pueden meter ventiladores por la actividad de los chicos", expresa.

Aseguran estar buscando otros medios para sobrellevar los calores, pues el torneo durará todo el fin de semana.

Molestos, padres de familia exigen al instituto resolver lo más inmediato posible está situación, pues con las condiciones climáticas que vive la zona conurbada, los calores dentro del centro de raqueta se vuelven mucho más insoportables.

El centro de raqueta de Leyes de Reforma esta llevando a cabo un torneo estatal de tenis de mesa, en el cual están participando al rededor de 30 jóvenes sin el uso de aire acondicionado.