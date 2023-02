Caras nuevas en la pretemporada del Águila; aquí la lista

El Águila de Veracruz reveló la lista de 53 jugadores citados a participar en los entrenamientos de pretemporada 2023.

En total, el club espera a 28 pitchers, 5 catchers, 8 outfielders y 12 infielders, así como 3 jóvenes invitados de la Copa Veracruz, para reportarse a trabajar a partir del miércoles 15 de marzo.

Destacan los nombramientos de Matías Carrillo como nuevo mánager y Esteban Loaiza, el exlanzador que aportará su experiencia en Grandes Ligas como asistente de picheo.

Legión extranjera

Como refuerzos extranjeros llegarían los dominicanos Edwin Espinal (IF) y Gustavo Núñez (IF), el italiano Alex Liddi (IF), al igual que el colombiano Kevin Escorcia (P). Los ya conocidos Alexi Amarista y Elkin Alcalá, volverán para una temporada más en Veracruz.

También repetirá el mexico-americano Anthony Giansanti, quien después de perderse el cierre de temporada por una lesión tuvo un regreso exploviso en la Liga del Pacífico donde lideró la lista de jonrones con 10.

Caras nuevas

La rotación de abridores será fortalecida con Ryan Verdugo (P) y el nacido en Cosamaloapan, Orlando Lara (P), ambos traspasados desde Saraperos de Saltillo.

José Juan Aguilar (IF) de Leones Yucatán y Christian Zazueta (IF) de Toros Tijuana, con 32 y 38 años respectivamente, agregarán experiencia al róster aguilista.

Para el bullpen, Jonás Garibay (P) llega en calidad de préstamo desde Leones de Yucatán y Alexis Portillo (P) vía agencia libre.

Caras conocidas

Reportarán de nuevo con el club: Alan Espinoza, Mikell Granberry, Cristián Mejía, Jesús Barraza, Fredy Quintero, Alejandro Martínez, Nicolás Heredia, Julio Hernández, Arturo Barradas, José Miguel Piña, Juan Diego Pineda, Alejandro Ortiz, Carlos Arellano, Jesús 'Cacao' Valdez, Luis Márquez, Alejandro Martínez, Freddy Quintero, José Miguel Piña, Jesús Alcantar, Héctor Mora, Carlos Arellano y Alonso Gaitán.

Además de los jóvenes peloteros que vieron acción en la Liga Invernal Mexicana con El Águila en Poza Rica: Jesús Pulido, Luis Partida, Iván Lozano, Sergio Villalobos y los veracruzanos: Rodrigo Cobos, Lizandro Mora, Víctor Contreras, Jesús Uriel Ferman, Antonio Zárate, Arturo Amador y Amancio Soberano.

Sumados a los tres jóvenes veracruzanos que destacaron en la Copa Veracruz 2023: Víctor Manuel López de Voladores de Papantla, Osiris Israel Hernández de Pescadores de Alvarado y Alexis Rodríguez de Vikingos de Xico.

Los peloteros se pondrán a las órdenes del cuerpo técnico liderado por el 'Coyote' Carrillo y trabajarán poco más de un mes para al playball inaugural, a cantarse el viernes 21 de abril en el Estadio Beto Ávila.