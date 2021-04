´Canelo´ respondió a críticas de Saunders: ´yo a lo mío´

Durante una entrevista para con Fino Boxing, Saúl Álvarez respondió a las críticas de Billy Joe Saunders, quien afirmó que su pelea contra el pugilista mexicano podría estar ´amañanada´.

Ante esto, el ´Canelo´ respondió que las críticas de Saunders solo eran excusas y aseguró que ganará el duelo que se disputará el próximo 8 de mayo.

"Medios de Inglaterra no pueden venir ya que no los dejan. Lo demás, es hablar, son excusas antes de tiempo, yo a lo mío, me voy a subir el 8 de mayo a ganar y concentrado a lo que yo quiero hacer", mencionó en entrevista con Fino Boxing.

Además, el boxeador azteca recalcó que todos los boxeadores desean enfrentarse con él, por lo que pidió que busquen pelea con otros pugilistas.

"Todos quieren conmigo y nomás buscan la pelea conmigo, que peleen entre ellos, estaría bien también para el público", concluyó.