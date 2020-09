´Canelo´ Álvarez demanda a Óscar de la Hoya y DAZN

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez demandó por incumplimiento de contrato a Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN por un pago mínimo de 280 millones de dólares, ya que no le han encontrado rival este 2020.





´A pesar de los éxitos de Álvarez, tanto DAZN como Golden Boy han roto las promesas que le hicieron a Álvarez y a los fanáticos del box, al hacerlo, los acusados han incumplido sus respectivos contratos y causado a Álvarez daños por, al menos, 280 millones´, se leyó en la demanda.





Cabe señalar que, según información de ESPN, la demanda del Canelo Álvarez fue puesta el pasado martes en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pues el mejor libra por libra del planeta no habría estado de acuerdo con las opciones que le plantearon para volver a pelear este año.





En dichos contratos, que convirtieron a Álvarez en el boxeador mexicano mejor pagado en la historia, se determinó que debía tener mínimo dos peleas por año y en este 2020, sin embargo ese objetivo no se ha concretado.





"Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen´, informó 'Canelo', en un comunicado a The Athletic.





En ese sentido, en la demanda se detalló que la empresa de streaming no tiene ningún derecho de aceptar o rechazar a los rivales del mexicano, pues los rivales se negociarán entre Saúl Álvarez y Golden Boy Promotions.