Buscarán que Veracruz sea sede de Mundial de Beisbol

Israel Benítez Morteo, subdirector de Calidad por el Deporte de la Conade, reveló que Veracruz podría ser sede en abril, de un Campeonato Mundial de Beisbol, selectivo a Juegos Panamericanos y Olímpicos, propuesta que harán al gobierno del estado.

"Es una propuesta real que estamos poniendo sobre la mesa, ojalá y le interese al estado de Veracruz, hay muchos estados que quieren este Campeonato Mundial, para el que ya tenemos los acercamientos para que México lo organice.

"Si se llega a un acuerdo, estarían los mejores países de Centroamérica y América, el país que faltaría sería Japón, que es una potencia en beisbol", expresó.

Y vuelve

Benítez Morteo recientemente fue restituido en la subdirección de Calidad por el Deporte, al ser exonerado de los señalamientos de "uso indebido de su cargo público",

El ex atleta xalapeño mencionó que el escenario para dicho mundial sería el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila, porque reúne las condiciones perfectas para tener un Campeonato Mundial.

"Hablamos de que en México ya hemos tenido campeonatos mundiales sub 23, sub 20 y sub 15 de beisbol, que fueron organizados en Sonora, en Baja California, es decir, ya hemos hecho campeonatos mundiales.

"Traer este campeonato mundial, nos da una posibilidad de llevarlo a Veracruz, que sería un gran espectáculo y sería en los primeros días de abril", aseveró.

Posibilidades

El funcionario de la Conade dijo que Veracruz podría compartir la sede que con Tabasco, donde también acaban de remodelar el estadio de beisbol "Parque Centenario 27 de febrero".

"Ambos estadios están impresionantes, están a nivel para jugarse a nivel mundial, porque creo son 14 equipos. Vendrían República Dominicana, Cuba, es decir, las potencias en el beisbol.

"Sería un mundial selectivo a Juegos Panamericanos y Olímpicos. Da puntos y le da un nivel importante al equipo mexicano. Además, dejaría una derrama económica impresionante, porque prácticamente son dos semanas de competencia", afirmó.

Reiteró que se trata de traer un evento de primer mundo al estado de Veracruz y si se coordina con Tabasco, ya luego decidirían dónde se jugaría la Final.

"Seríamos sedes por primera vez de este campeonato y estaríamos viendo a los mejores beisbolistas de Centroamérica y América, creo, no en cualquier momento y lugar sucede esto", finalizó Benítez Morteo.