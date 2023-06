Beto Ramos, colaborador de Imagen del Golfo, competirá en el Mundial de Duatlón Australia 2024 (+Video)

´La tercera es la vencida´ es la frase que más encaja con Beto Ramos, actual productor en el área digital de Diario del Istmo y ganador del segundo lugar del Duatlón Huatulco 2023, lugar que le permitió clasificar para la competencia mundial de Australia en 2024; con el peso perdido, él ganó disciplina y una mejor versión de sí mismo.

"Fuimos varios atletas de Coatza, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de quedar en un podio, ya lo había intentado en anteriores ocasiones y en ésta tuve la fortuna de que mis tiempos dieran para quedar en podio, que esto ayudara para quedar clasificado para el Mundial de Duatlón que va a ser el próximo año en Australia, en el mes de agosto", expresó Beto Ramos.

Luis Alberto Ramos Montiel es ingeniero en sistemas por profesión, pero fotoperiodista por convicción, siendo más de 10 los años que tiene de laborar para el Corporativo Imagen del Golfo en Coatzacoalcos.

UN CAMINO DIFÍCIL

Beto Ramos partió a Huatulco, Oaxaca, para la competencia de duatlón, en la que participó los días 17 y 18 de junio, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría de 35 a 39 años, con un tiempo de 1.12 horas, esto tras correr 7.5 kilómetros en dos fases: una de 5 km y otra de 2.5 km; además de manejar 20 kilómetros.

-¿Cuántos intentos tuvieron que pasar para que subieras al podio?

"Fueron tres (incluyendo su triunfo). Ha sido un camino muy difícil, para llegar a participar en este tipo de competencias te tienes que preparar arduamente, la verdad es que combinar trabajo, con entrenamiento y familia es difícil, pasaron dos años desde que yo empecé a hacer ejercicio como tal".

Beto Ramos dejó de correr tras el inicio de la pandemia por Covid-19, lo que le llevó a pesar 98 kilogramos, pero su acercamiento al ejercicio ocurrió precisamente en los sets de Diario del Istmo, pues al retomarse los proyectos para el área digital, uno de los invitados al extinto programa ´Cuéntanos tu historia´ con Amayrani Abad, es lo que lo motivó a decidir cambiar su estilo de vida.

"Conocí a un entrenador físico que me llevó a este camino del ejercicio y también conocí la disciplina del duatlón; han sido dos años de bajar de peso, del acondicionamiento y también el Malecón se presta muy bien para practicar duatlón y triatlón", externó.

El hacer un cambio de vida para Beto Ramos no fueron los sacrificios de tiempo para dormir, su vida social o su familia, sino tomar la decisión de ejercitarse, pues pensó que por su edad ya no estaba en condiciones para hacerlo, pese a tener 38 años, lo que le llevó a bajar 24 kilos.

"A veces lo más difícil es tomar la decisión, el tomar ese punto de quiebre para sacrificar ciertos tiempos y comodidades para el acondicionamiento físico, sí cuesta trabajo al inicio, porque no se ven los resultados rápidos, pero poco a poco te vas disciplinando", indicó.

TROPIEZOS NECESARIOS

El primer duatlón de Beto Ramos fue en Villahermosa, donde no pudo terminarlo, debido a que se le ponchó la llanta de una bicicleta prestada, lo que no lo frenó, sino que lo dejó con ganas de participar en otro más para terminar lo que considero una asignatura pendiente.

"Esto fue un paso para poder terminar, de ahí siguió Veracruz, iba con buenos tiempos, pero el detalle es que cayó una lluvia torrencial, nunca había manejado bicicleta bajo la lluvia, al dar una vuelta caí en una alcantarilla, me lastimé un poco la rodilla, tardé para incorporarme y ahí acabé en quinto lugar, mi tiempo era de una hora 20.

"Y ahorita en Huatulco yo dije ya me pasó de todo, no creo que me pase algo más y la tercera es la vencida; dicho y hecho, me sentí muy bien en la bici, en la carrera y se dieron los resultados, bajé mi tiempo de 1:20 a 1:12 y la verdad los tiempos se dieron para la clasificación del mundial", narró.

El tener un 5% de diferencia en tiempos con el primer lugar le significó a Beto Ramos clasificar al mundial, para lo cual comenzará un arduo entrenamiento con sus Wolf Duatlón, sin dejar de lado la fisioterapia, a la par de hacer eventos para recaudar fondos que le permitan viajar a Australia.

-¿Cómo recibes la sorpresa de clasificar?

"Hace unos días no me caía el ´20´, cuando estás en el lugar, cuando consigues un objetivo que tenías a largo plazo, lo veía muy lejano, sí tenía el deseo, me sorprendió el resultado, me sorprendió, porque no lo esperas, te das cuenta que es el resultado de muchos sacrificios: pararte a las 4 de la mañana para ir al malecón y aprovechar que no hay tanto tráfico".

Para Beto Ramos, Coatzacoalcos lo tiene todo para el duatlón y triatlón a comparación de otros lugares de México, sin embargo, la falta de cultura vial para respetar a corredores y ciclistas, complica la seguridad de quienes practican estas disciplinas.

"Aquí en Coatza desgraciadamente no es así, aquí lo que optamos los ciclistas es ir a las cuatro o cinco de la mañana para ir a sacar nuestro entrenamiento, para evitar accidentes, son sacrificios, dejas de ir un poco con amigos", señaló.

-¿Cuál ha sido el sacrificio más grande de esta vida fit?

"Creo que el sacrificio más grande ha sido perderle un poco de tiempo a la familia, soy de mucha familia, normalmente me gusta ir a comer, platicar con mis hijas... es lo que más extraño, lo que más me costó dejar, pero me ha hecho resaltar otros aspectos, cuando voy a competir voy con mi esposa o trato de llevar a mis hijas, las sumo al deporte, mi hija nada, mi esposa nada y va a correr, tienes que apoyarte en tu círculo cercano, qué mejor que sea la familia".

MI ESPOSA, UN PILAR FUNDAMENTAL

El deporte ayudó a Beto también a ser más extrovertido, pues dejó de ser tan solitario en sus diversas actividades, sin embargo, el papel de Fernanda, su esposa, es primordial para que él cumpla sus objetivos.

"Fernanda, mi esposa, es fundamental en esto, creo que sin el apoyo de ella no hubiese logrado, inclusive, ni competir, ni dar ese paso a este estilo de vida... ella es quien ve mis dietas, ella es la que me toma las fotos, está pendiente de la bicicleta, mi esposa y la pareja es ese apoyo; atrás, adelante o a un costado, siempre ha estado ella, es mi motor, es la que me inspira, siempre está ahí, en las buenas y en las malas; sin duda mis hijas, me gusta honrar a mi familia y honrar a mi ciudad", enfatizó.

Beto Ramos invitó a la gente a animarse a hacer actividades físicas, pues nunca es tarde para comenzar una nueva vida.

"Nunca es tarde, con determinación, con metas claras y disciplina puedes lograr muchas cosas, no sólo es futbol, no sólo es basquetbol, sino que hay otros deportes para hacer a Coatza una potencia mundial (en duatlón y triatlón)...todo se puede, no hay imposibles, ¡empieza ya!", puntualizó Beto Ramos.

¿EN QUÉ CONSITE UN DUATLÓN?

El duatlón es un deporte individual o por equipos, y de resistencia, que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo.

Se aplica el orden siguiente:

carrera a pie

ciclismo

carrera a pie

Son tres etapas primero se corren 5 kilómetros , posteriormente se entrega a un área de transición donde tomas la bici y recorres 20 kilómetros en bici en un circuito , y como última etapa dejas la bici en el área de transición y corres 2.5 kilómetros

Tiene una variante que es el duatlón de montaña, realizada en caminos no asfaltados y con una BTT (bicicleta de montaña) y no debe confundirse con el biatlón.

En duatlón el evento de mayor exigencia física se conoce como el Powerman (10 km de carrera a pie, 150 km de ciclismo y otros 30 km de carrera a pie), semejante al Ironman en el triatlón.1

Hay que tener en cuenta el reglamento y las normas que aseguran la igualdad y seguridad para todos.

Recuerda que para poder pasar a la zona de transición y dejar tu bici tendrás que identificarte, así que no olvides llevar tu DNI para que los oficiales comprueben tu identidad.

Si tienes BTT fíjate que tu manillar esta correctamente taponado, ya que por motivos de seguridad no te dejarán competir si no están correctamente.

Se permiten acoples, pero siempre que no sobrepasen los extremos exteriores de las manetas de freno (si no los cumples te obligaran a quitarlos)

Durante la carrera está prohibido escuchar música, llevar móviles etc.

Échale un vistazo al recorrido de la prueba, la manera de entrar y salir de la zona de transición, el número de vueltas que tienes que dar en cada circuito, etc. (los oficiales no siempre conocen todo el circuito).

El dorsal siempre tiene que ser visible, en la bicicleta asegúrate de tenerlo en la espalda, y en la carrera por delante.(puedes probar un cinturón porta-dorsal)

No te olvides de ponerte el casco antes de subir a la bici, acarrea una amonestación.

Y cuando vayas a dejar la bicicleta no te lo quites hasta que no la cuelgues en la valla.

Estate atento al juez antes de montarte y desmontarte de la bici, En la competición habrá un oficial con un banderín que te indicara que a partir de ese punto podrás montar /desmontar de la bici.

No puedes correr con el torso desnudo ni con el casco( no es difícil ver a gente que se le olvida quitarse el casco en el momento de dejar la bici)