En tremendo encuentro, Barcelona y Manchester United empatan a 2

Barcelona no pudo pasar del empate a dos este jueves en el Camp Nou ante el Manchester United, un resultado que no clarifica nada el pase a octavos de la Europa League antes de la vuelta del repechaje en Old Trafford.

En medio de un ambiente propio de Champions, el Barça encontró primero el camino del gol con un remate de cabeza de Marcos Alonso al saque de un córner (50).

Pero, el Barça y sus aficionados no tuvieron demasiado tiempo para celebrar porque apenas dos minutos después, Rashford recibió un balón en profundidad para hacer el 1-1 (52). El delantero del United ajustó el balón al palo sorprendiendo a Ter Stegen.

Raphinha pudo adelantar al Barça con un tiro lejano que obligó a volar a De Gea (55), pero poco después el acoso del Manchester United acabó con otra entrada por la banda de Rashford que metió un balón al área donde Koundé la empujó al fondo de su propia portería (59).

Por detrás en el marcador, el Barcelona entró en unos momentos de desconcierto de los que se recuperó cuando Raphinha soltó un disparo lejano que se coló en la portería defendida por De Gea con la colaboración de Lewandowski que descolocó a la defensa (76).

El Barça siguió apretando hasta el final, pero tendrá que jugarse el pase a octavos de la Europa League en Inglaterra.