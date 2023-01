Avanza San Francisco a la Ronda Divisional de la NFL

Los 49ers de San Francisco que tuvieron una gran actuación de su mariscal de campo, el novato Brock Purdy, se clasificaron a la Ronda Divisional de la NFL en la Conferencia Nacional tras superar a los Halcones Marinos de Seattle por 41-23.

San Francisco superó así la Ronda de Comodines, no sin antes pasar por ligeros aprietos, pero al final lograron imponer su calidad en el terreno de juego para seguir adelante.

Purdy quien tomó los controles de los 49ers tras la lesión de estelar Jimmy Garoppolo, lanzó para 332 yardas sin intercepciones, en tanto que el corredor Christian McCaffrey corrió para 119 yardas.

En el inicio de las acciones, San Francisco arrancó con una ventaja de 10-0, pero los emplumados no se quedarían con los brazos cruzados al responder con un 17-6 y tomar ventaja por una unidad.

Para el tercer cuarto, los dueños del terreno responderían con un 7-0 y remachar en el cuarto con 18-6 para afianzarse el triunfo.

MÁS DUELOS

Este domingo continuará la actividad de la Ronda de Comodines con tres duelos, arrancando con el Delfines vs Bills a las 12:00 horas, seguido del Gigantes vs Vikingos (15:30 horas) y el Cuervos vs Bengalíes a las 19:15 horas.

Pondrán fin a esta fase los Vaqueros de Dallas que se estarán midiendo a los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady el lunes a las 19:15 horas.

Por cuartos

Equipo 1 2 3 4 T

Halcones 0 17 0 6 23

49ers 10 6 7 18 41