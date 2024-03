Atleta paralímpico veracruzano atravesará la Laguna del Ostión

Será el próximo 19 de abril cuando el nadador paralímpico Omar Osorio Salazar se enfrente a un nuevo reto: atravesar la Laguna del Ostión en Coatzacoalcos.

El deportista originario de Córdoba y que está preparándose para los Juegos de París 2024 señaló que buscará llegar desde Las Barrillas hacia el poblado de Jicacal, en el municipio de Pajapan, una distancia cercana a los cinco kilómetros.

No es la primera vez que Omar Osorio se enfrenta a este tipo de retos; en septiembre de 2023, el atleta intentó nadar por 12 horas continuas en una alberca semiolímpica ubicada en la colonia Centro de Coatzacoalcos.

En ese momento, Osorio buscaba recaudar víveres y recursos para el Banco de Alimentos; sin embargo, reconoce que en esta ocasión el reto será mayor.

"Vamos a ver que realmente sí se puede; es algo que no he hecho, nadar de un punto a otro. La corriente puede ser muy grande y no sabemos a qué me voy a enfrentar, pero de que lo hacemos, lo hacemos", declaró el deportista.

A la par de continuar su preparación rumbo a la justa paralímpica de París, Omar Osorio espera dar el ejemplo que la discapacidad no es una limitante para alcanzar diversas metas.

Además que estará buscando reunir recursos tanto para su manutención como para diversas asociaciones civiles.