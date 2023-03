Asegura Diego Cocca que se verá un estilo coin el Tri

El técnico de la Selección Nacional Mexicana, Diego Cocca, aseguró en rueda de prensa que, pese al poco tiempo que tuvo para entrenar previo al juego contra Surinam, saldrá a mostrar ´su estilo´, ya que no cree que se deba conseguir resultados sacrificando la manera de jugar.

"Para mí no existe el ganar como sea, no comparto... Jugar con una identidad y ganar, es el objetivo, vamos a empezar con esa mentalidad. No hay mucho tiempo para trabajar, cada momento es oro, hemos planificado muchísimo estos partidos, desde la complicación del viaje, pero no son excusas", dijo el estratega.

Negó que exista una "selección A o B" y sólo espera que en cada partido se demuestre las ganas de jugar con competencia interna, y resaltó que cuenta con un periodo largo para definir a su equipo en el Mundial.

"Uno se pone presión si piensa en todo lo malo, y por mi forma de ser sólo pienso en lo bueno, que estamos bien, que tenemos tres años y medio para un mundial y no me limita que sean jóvenes o veterano, sólo que sean mexicanos y den su máximo talento", comentó Diego Cocca.

A Diego Cocca se le ha criticado por su estilo de juego en Atlas, debido a que se le calificó de defensivo, aunque el propio entrenador aseguró que cambiaría y trataría de adaptarse a la Selección Mexicana.

"Dedicarnos a nosotros, estamos en Selección Mexicana, en donde se juegue y contra quien, debemos de entender el contexto, jugar con una identidad y ganar, vamos a tratar de empezar con esa mentalidad", comentó Diego Cocca.