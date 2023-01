Árbitros se quejan de falta de pagos por parte de dirigente de la "ODB"

Árbitros que prestan sus servicios en la Liga de Futbol Orbelín Domínguez Balk de este puerto se quejaron de la falta de pagos por parte de Héctor Elías Ferra, quien apenas en su primer año al frente de este circuito ya "sacó el cobre".

Un grupo de silbantes que no quisieron revelar su nombre por temor a represalias del dirigente, revelaron que a pesar de que ellos ya cumplieron con su trabajo, Elías Ferra, que por cierto también es nazareno, se niega a pagarles con el argumento de que no tiene dinero y de ahí no lo sacan.

Algunos de los quejosos, dijeron que el adeudo incluye encuentros de la pasada temporada, entre ellos la liguilla y la final que se jugó en el campo Barrillas, donde por cierto a punto estuvo de meterse en problemas por no entregar completo el premio en efectivo al conjunto Quetzalcóatl, que venció a CD Nápoles.

Pero eso no es todo, pues uno de los silbantes mencionó que Elías Ferra le debe una suma de dinero que desde hace un buen tiempo le prestó, confiando en que además de su "jefe" en el colegio, era su dizque amigo.

Aseguraron que el dirigente tampoco pagó al tecladista que amenizó la final y que también es silbante.

El enojo de uno de los silbantes llegó a tal límite, que se negó a seguir pitando en el torneo que recién inició, mientras que otros, tal vez por la necesidad, continúan prestando sus servicios, pese a que no les han cubierto el adeudo.

Lo triste de todo esto es que Héctor Elías, quien además es presidente del colegio de árbitros de la misma liga, siempre se quejó de su antecesor en el futbol Burócrata, Héctor Baínas, de tratar mal a los silbantes, y él está haciendo lo mismo y peor.

Bien dicen que al que escupe para arriba...