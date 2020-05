Anuncia WWE ceremonia de retiro para Rey Misterio

A través redes sociales, la WWE informó que la próxima semana habrá una ceremonia de retiro para Rey Misterio, aunque lo último que se sabía de manera oficial, fue que el enmascarado estaba lesionado de gravedad en un ojo debido a un brutal ataque que sufrió de parte de Seth Rollins.

El anuncio de WWE impactó a los usuarios de Twitter, pues la compañía escribió que Seth Rollins sería el ´anfitrión´ de dicha ceremonia, por lo que se piensa que podría ser una estrategia de marketing.

Además, varios cibernautas tildaron de ´extraño´ que el adiós del gran personaje de Rey Mysterio se de en momentos de aislamiento, pues representaría no tener la participación del público, sin embargo, el enmascarado aún está en negociaciones con WWE para renovar su contrato.

Cabe señalar que el próximo lunes será el día en que Rey Misterio se presentará en Raw para hablarnos de su futuro como luchador.

UPDATE: @WWERollins will be the host of @reymysterio's retirement ceremony next week on #WWERaw. https://t.co/snaPg1RnHX