Se busca apoyar a todos los atletas, pero hay temas legales: Ana Gabriela Guevara (+Video)

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, expuso que se hacen los esfuerzos para apoyar a los atletas paralímpicos.

"Todo el equipo mexicano que se encuentra en el extranjero es apoyado por nosotros, con sus becas y a través de la Comisión Nacional del Deporte", afirmó al inaugurar el evento mundial de para-atletismo "World Para Athletics Grand Prix, Xalapa 2023".

Al referirse a los atletas de deportes acuáticos, refirió que hay temas legales que se deben respetar, "no es un tema personal, no es que nosotros no queramos darles apoyo".

"Es un tema legal, por eso es que está detenido el apoyo para los atletas (...) Nos encontramos con el impedimento de poder fluir con el apoyo económico para los atletas", acentuó.

Aún no hay una propuesta de solución por parte del Comité Olímpico ni la federación internacional, "desgraciadamente los atletas están en medio".

XALAPA, GRANDES RECUERDOS

Ana Gabriela Guevara, quien antes de estar al frente de la Conade ha sido una de las más destacadas atletas mexicanas, medallista olímpica, recordó desde el estadio Heriberto Jara Corona de Xalapa, conocido como Estadio Xalapeño, una competencia en la que participó en la capital veracruzana.

"Guardo muy gratos recuerdos de este estadio, de todo el público, siempre el apoyo de toda la gente de Veracruz y del Xalapeño. Grandes momentos del atletismo aquí ".

Ana Gabriela Guevara consideró que es un gran escenario el Estadio Xalapeño que, a punto de cumplir cien años, merece ser sede de grandes eventos atléticos.